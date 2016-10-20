СОШ №36 Как сообщили в городском отделе образования, ЧП произошло вечером 4 октября. - Инцидент произошел на уроке физкультуры. Отдел образования провел служебную проверку, была создана комиссия. Она выявила, что во время урока ученики 6 класса в период разминки прыгали, а девочка, которая пострадала, в прыжке пальцами зацепилась за сетку баскетбольного кольца и повредила фаланги пальцев. По данному случаю имеется жалоба родителей, - рассказала руководитель отдела образования г. Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. Проверки по факту проводил и департамент по контролю за образованием. - Насколько нам известно, нарушений во время проведения урока физкультуры не имеется. Была хорошая погода, они учатся во вторую смену и были на улице. В данный момент девочка школу посещает. Остальную оценку дадут правоохранительные органы. По итогам проверки принята дисциплинарная мера реагирования - директору школы объявлен выговор, учителю физкультуры – строгий выговор, – сообщила Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. В настоящее время идет расследование.