Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Жангалинского района отметили, что бродячая собака укусила девочку, когда та гуляла во дворе дома. - Собаку до сих пор не поймали. Врачи санэпидемстанции занимаются сейчас этим вопросом, - сообщил заместитель акима Жангалинского района Дархан ЗАКАРИН. В тот же день мама девочки привезла дочку в ЦРБ Жангалинского района, где девочке наложили шов на лицо. - У девочки укус правой щеки и царапина левого виска. Хирург ЦРБ наложил швы на лицо девочки, ей сделали вакцину против бешенства. Сейчас ребенок находится дома, - пояснили в управлении здравоохранении.