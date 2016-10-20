Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима сельского округа Бакытжана МИТАНОВА, сегодня пошёл пятый день поисков тела утонувшего рыбака на реке Солянка у села Долинное Теректинского района ЗКО. Как сообщил руководитель водолазной службы оперативно-спасательного отряда Алексей ЕРЕМЕЕВ, группа работает методом водолазного поиска. Спустя двое суток, 18 октября объявились свидетели, которые, к сожалению, не смогли указать точного места, где утонул мужчина. Территория для поиска оказалось большой, более 600 метров, из-за этого акватория была разделена на квадраты. Поиск продолжается. Глубина реки составляет до десяти метров, дно илистое, подводный рельеф неровный. Напомним, что трагедия произошла 16 октября, около 12 часов дня. В лодке находилось двое рыбаков. По невыясненным обстоятельствам лодка перевернулась. Одного рыбака спасти удалось. Вторым оказался 28-летний местный житель Ержан АСАНОВ, тело которого до сих пор не найдено.