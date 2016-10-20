Спустя двое суток нашлись свидетели, сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима сельского округа Бакытжана МИТАНОВА, сегодня пошёл пятый день поисков тела утонувшего рыбака на реке Солянка у села Долинное Теректинского района ЗКО. Как сообщил руководитель водолазной службы оперативно-спасательного отряда Алексей ЕРЕМЕЕВ, группа работает методом водолазного поиска. Спустя двое суток, 18 октября объявились свидетели, которые, к сожалению, не смогли указать точного места, где утонул мужчина. Территория для поиска оказалось большой, более 600 метров, из-за этого акватория была разделена на квадраты. Поиск продолжается. Глубина реки составляет до десяти метров, дно илистое, подводный рельеф неровный. Напомним, что трагедия произошла 16 октября, около 12 часов дня. В лодке находилось двое рыбаков. По невыясненным обстоятельствам лодка перевернулась. Одного рыбака спасти удалось. Вторым оказался 28-летний местный житель Ержан АСАНОВ, тело которого до сих пор не найдено. Кристина КОБИНА