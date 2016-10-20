Накануне СМИ Атырауской области распространили информацию о том что 19 человек в Индерском районе заразились бруцеллезом, употребив мясные и молочные продукты. Эта информация не соответствует действительности, заявил Ерболат УАЙСОВ. - Основными причинами заболевания бруцеллезом являются миграция скота без разрешения ветеринара и несоблюдение санитарных и ветеринарных правил ухода за личным скотом их владельцами, - сообщил УАЙСОВ. - Главным образом, заражение людей происходит при несоблюдении мер личной профилактики во время ухода за больными животными, контакте с абортированным плодом, во время забоя, при обработке сырья и при употреблении в пищу продуктов, не подвергнутых термической обработке. Поэтому, всю работу по уходу за животными необходимо проводить в специальной одежде. Входить в спецодежде в жилые помещения ни в коем случае нельзя. После окончания работы руки следует тщательно вымыть водой с мылом. В департаменте по защите прав потребителей предупредили, что заражение человека чаще всего наступает при уходе за больными животными и в период их окота. Особенно опасно допускать к таким животным детей, беременных, кормящих женщин. Всего в Атырауской области за 8 месяцев 2016 года зарегистрирован 51 случай бруцеллеза. Больше всего - 30 случаев заболеваемости бруцеллезом зарегистрированы в Кызылкугинском районе, 19 случаев – в Индерском районе, 2 случая - в городе Атырау. Установлено, что все люди были зарегистрированы во время окота зараженного скота. Бруцеллез от человека к человеку не передается, объяснили в департаменте по защите потребителей. А продукты животноводства - молоко и мясо по всей территории области допускаются в продажу только после обязательной проверки в лаборатории и с разрешения специалистов.