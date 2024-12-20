Акиму показали, как чистят Уральск от снега

Вечером 18 декабря аким Уральска Мурат Байменов проинспектировал работу ТОО «Жайык таза кала». Градоначальнику показали работу коммунального предприятия.

Руководитель подрядной организации Ринат Нургалиев рассказал, что работники ТОО «Жайык таза кала» работают в усиленном режиме. Ежедневно на улицы города выезжают сотни спецтехники, которые чистят городские улицы от снега. Так, в первую очередь очищаются центральные улицы Уральска, чтобы не возникали пробки. Далее коммунальщики переходят на улицы со средней загруженностью. Кроме этого, в приоритете пешеходные тротуары и подъездные пути к социальным объектам.

– От горожан поступают жалобы касательно уборки улиц от снега. Я поручил руководителю предприятия своевременно реагировать на нарекания граждан, - написал Мурат Байменов в социальной сети Instagram.

Далее градоначальник проехался по городским улицам и встретился с работниками предприятия. Отметим, что с начала зимнего периода из Уральска вывезли 6690 кубометров снега. Только за 18 декабря на спецполигон вывезено 1410 кубометров снега.