- Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" с участием депутатов районного маслихата, руководителей государственных органов и предприятий, представителей общественности, молодежных организаций и СМИ. Выступая, аким района Миржан Сатканов отметил, что Послание Президента выдвигает ряд важнейших задач перед казахстанским обществом, реализация которых позволит стране сделать значительный рывок вперед в своем развитии. Для этого требуется консолидация всех сторон. С отзывами выступили редактор газеты "Бөрлі жаршысы - Бурлинские вести" Дарига Нурашова, депутат раймаслихата Анвар Агаев, директор районного филиала палаты предпринимателей "Атамекен" Руслан Мамбеталиев, руководитель Молодежного ресурсного центра Ербол Мергалиев, директор средней школы №1 города Аксай Мерген Абдиров. Были высказаны предложения и замечания по ряду направлений и реализации проектов в Аксае и Бурлинском районе в целом. Прозвучала просьба о большем внимании к предпринимательству, созданию площадки для обсуждения и обмена мнениями, и более пристальном контроле за работой подрядных организаций. По итогам собрания была принята резолюция и даны соответствующие поручения районному филиалу партии «НұрОтан», депутатскому корпусу, членам Совета общественного согласия, советам ветеранов и прочим организациям активно включиться в разъяснительную работу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.