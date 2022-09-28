Активизировать работу по покрытию отдалённых сёл сетями SpaceX и OneWeb поручил Токаев
Переговоры со спутниковыми компаниями ведутся ещё как минимум с 2021 года.
Президент на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2022 сказал, что для Казахстана актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. 40% населения страны проживает в сельской местности.
- Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb, - поручил Касым-Жомарт Токаев.
В августе 2021 года сообщалось, что Казахстан ведёт переговоры с несколькими международными компаниями, которые предоставляют спутниковый интернет.
OneWeb, ранее известная как WorldVu - компания, зарегистрированная в Великобритании. Она создавалась с целью обеспечить сотни миллионов пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет.
Starlink основан в 2002 году Илоном Маском. Системой полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы.