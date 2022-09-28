- Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb, - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2022 сказал, что для Казахстана актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. 40% населения страны проживает в сельской местности.В августе 2021 года сообщалось, что Казахстан ведёт переговоры с несколькими международными компаниями, которые предоставляют спутниковый интернет.

OneWeb, ранее известная как WorldVu - компания, зарегистрированная в Великобритании. Она создавалась с целью обеспечить сотни миллионов пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет.

Starlink основан в 2002 году Илоном Маском. Системой полностью обеспечено покрытие территории США, Канады и стран Европы.

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