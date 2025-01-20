Активы на 490 млрд тенге вернули в Казахстан в 2024 году

Президента проинформировали о планах Антикоррупционной службы на текущий год, в том числе по реализации принципа «Закон и Порядок».

Президента проинформировали о планах Антикоррупционной службы на 2025 год, в том числе по реализации принципа «Закон и Порядок».

Как сообщил Асхат Жумагали, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность двух ОПГ, вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.

Кроме того, Агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд – в прошлом году.

- После мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге. Продолжена работа по сопровождению строительства важных инфраструктурных и социальных проектов. В настоящее время под мониторингом находится 182 объекта, 81 из которых завершен.

Руководитель Антикора рассказал об исполнении отдельных поручений. Так, по искоренению коррупции в дорожной отрасли проведен анализ, уполномоченным органам внесен ряд рекомендаций. Одновременно специально созданными рабочими группами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах. Из сопровождаемых 258 проектов принято в эксплуатацию 119 участков протяженностью 1,8 тысяч км, устранено 95% выявленных дефектов.

Реализуется пилотный проект «окрашивания денег» на платформе «Цифровой тенге». Данный инструмент применяется по отдельным направлениям сельского хозяйства и дорожной сферы, после чего планируется масштабировать его с цифровым охватом всех этапов движения бюджетных средств.

Также завершен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины, спорта и социальной поддержки.

- По результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.

Президенту доложили о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара.

- Также продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено два законопроекта по имплементации передового международного опыта, - говорится в сообщении Акорды.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.