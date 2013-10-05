Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz Прокуратура Актюбинской области выступила с предложением создать экологическую карту города Актобе. На карте районы города будут разбиты на несколько зон с учетом степени загрязненности воздуха. Самые неблагополучные районы будут приоритетными при решении вопросов по озеленению, благоустройству территорий, реконструкции коммунальных систем и др. Кроме того, в целях уменьшения загрязненности воздуха, акимату области рекомендовано разработать дендрологический план города и внедрить «умные» светофоры, согласованная работа которых сократит простой автомобилей на дорогах, что уменьшит выброс вредных веществ от них. По данным прокуратуры Актюбинской области, за последние 10 лет количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ выросло более чем на 152 тысячи тонн. Около половины выбросов приходится на 6 крупных предприятии: АО СНПС-«Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл Актобе», Актюбинский завод ферросплавов, Донской горнообогатительный комбинат, АО «Актюбинский завод хромовых соединений» и АО «Интергаз Центральная Азия» - УМГ «Актобе». При этом в прокуратуре заявили, что в Актюбинской области отсутствует возможность проведения качественного и достоверного мониторинга атмосферного воздуха. По информации ведомства, имеющиеся у службы гидрометеорологии 3 стационарных поста по мониторингу воздуха размещены с нарушением требований законности в не проветриваемых местах. Кроме того, все оборудование службы позволяет мониторить уровень фонового загрязнения только по 8 параметрам из 34 приоритетных для области. В этой связи, индекс загрязнения Актобе, устанавливаемый и определяемый Казгидрометом, не является информацией, на которую можно опираться с достаточной четкостью, говорят в прокуратуре.