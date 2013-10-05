Фото с сайта newreal.ru Фото с сайта newreal.ru Как сообщает "Жайыкжылукуат", на 17.00 5 октября к системе центрального отопления подключили 425 домов. Всего многоэтажных домов в городе 1154. На сегодняшнее время подключены к отоплению 30 детсадов из 42-ух, 31 школа из 48-ми и 16 медучреждений из 33-ех. Ранее директор "Жайыкжылукуат" Айткали ТЛЕФТИНОВ говорил, что отопление начнут давать 15 октября, но в начале недели предприятие начало подавать тепло в социальные объекты, а сегодня и в жилые дома. Поводом раннего начала отопительного сезона послужила непогода - с ночи в Уральске идет снег, температура ночью опустилась ниже ноля.