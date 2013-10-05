"Акжайык" играл с "Таразом" под снегом и дождем

Сегодня, 5 октября, ФК «Акжайык» принимал команду из южного Тараза. Счет - 2:1. В Уральске с ночи идет снег и наблюдается буран, видимо, непогода повлияла и на количественный состав болельщиков - их сегодня было мало как никогда. С первых минут гости начали активную атаку, «Акжайык» пока отсиживается в обороне. Погодные условия мешают хорошей игре, но команды все равно стараются забить голы, создают опасные моменты. Уже на 28 минуте игры наша команда открывает счет. Такого поворота не ожидали ни болельщики, ни противники. Гости атакуют, надеясь сравнять счет, инициатива и территориальное преимущество у них. На 33 минуте Нэдо ТУРКОВИЧ вышел один на один с вратарем и реализовал удачный пас - 2:0. «Акжайык» не собирается отсиживаться в обороне. Второй тайм гости начали так же активно, как и первый. Однако моментов не было у обеих команд. Наша команда переняла инициативу в свои руки и стала полностью контролировать ход игры. В конце матча гостям все же удалось забить гол. Матч окончился счетом 2:1.