Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Актобе снова погрузился в дым

Гарь первыми ощутили жители района Батыс, передаёт портал «Мой ГОРОД». В очередной раз за городом горел мусорный полигон. Клубы дыма были видны далеко в центре Актобе. В департаменте экологии сообщили, что лаборатория взяла пробы воздуха и расследует произошедшее. Возгорание на полигоне произошло утром, около восьми часов. Дым и неприятный запах в городе связаны с возгоранием. В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что на месте работает техника, участки тления закрывают грунтом. Задействовали три автоцистерны, 10 самосвалов и три погрузчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и чита
gorod
Актобе снова погрузился в дым
Гарь первыми ощутили жители района Батыс, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Актобе снова погрузился в дым
Актобе снова погрузился в дым
В очередной раз за городом горел мусорный полигон. Клубы дыма были видны далеко в центре Актобе. В департаменте экологии сообщили, что лаборатория взяла пробы воздуха и расследует произошедшее. Возгорание на полигоне произошло утром, около восьми часов. Дым и неприятный запах в городе связаны с возгоранием. В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что на месте работает техника, участки тления закрывают грунтом. Задействовали три автоцистерны, 10 самосвалов и три погрузчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип
Актобе Пожар

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article