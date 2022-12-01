Актобе снова погрузился в дым

Гарь первыми ощутили жители района Батыс, передаёт портал «Мой ГОРОД». В очередной раз за городом горел мусорный полигон. Клубы дыма были видны далеко в центре Актобе. В департаменте экологии сообщили, что лаборатория взяла пробы воздуха и расследует произошедшее. Возгорание на полигоне произошло утром, около восьми часов. Дым и неприятный запах в городе связаны с возгоранием. В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что на месте работает техника, участки тления закрывают грунтом. Задействовали три автоцистерны, 10 самосвалов и три погрузчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и чита