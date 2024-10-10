Актюбинца приговорили к пяти годам колонии за ДТП, в котором погибли его родственники

Как выяснилось, у легковушки лопнуло колесо, и водитель не смог справиться с управлением. 28-летний подсудимый Кадыров - единственный, кто выжил в жуткой аварии. Его родители и трое несовершеннолетних племянников погибли на месте. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесли приговор мужчине за совершение ДТП, в котором погибли его ближайшие родственники, передаёт AstanaTV. Трагедия произошла в конце лета на трассе Самара-Шымкент примерно в 70 километрах от областного центра. Семья из шести человек ехала из Актобе в село Уил. Легковое авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с фурой.

Как выяснилось, у легковушки лопнуло колесо, и водитель не смог справиться с управлением. 28-летний подсудимый Кадыров - единственный, кто выжил в жуткой аварии. Его родители и трое несовершеннолетних племянников погибли на месте. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня на суде он выступил с последним словом. Мужчина заявил, что трагедия произошла из-за стечения обстоятельств, а он сам сожалеет о том, что не успел вовремя отреагировать и избежать столкновения. Судья Алтынбек Сабыров признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии минимальной безопасности. Также Кадырова лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет.