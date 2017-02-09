Фото с сайта news-vlad.ru Завлекать инвесторов в эту сферу решили за счёт предоставления им земельных участков. Первоначальная стоимость, которую установило государство, не такая уж и высокая, а уж какова будет итоговая цена за заветные гектары – это уже определяют сами потенциальные покупатели в ходе аукционов. - В прошлом году мы начали проводить подобные торги для малого и среднего бизнеса, в этом – выставили участки для строительства дошкольных учреждений. Именно в этих частях города наблюдается острая нехватка садиков, - прокомментировал руководитель городского отдела земельных отношений Ушкын МЫНБАЕВ. Всего же в феврале на торги выставят 26 участков, вчера желающие заниматься бизнесом в сфере образования, боролись за дюжину. На каждый участок набралось по 4-5 претендентов. Средняя стоимость предлагаемого «куска» - 200 тысяч тенге – всё зависит от площади и части города. Кстати, приобретают землю актюбинцы в аренду сроком на три года. Потом предприниматель может оформить землю в частную собственность по кадастровой стоимости. Ещё одна особенность – арендатор должен начать строительство садика уже в этом году. - Принцип ГЧП может быть разным: от снижения стоимости кредита и возможного подведения инфраструктуры со стороны государства до подушевого финансирования ребёнка. Кроме того, гарантируется заполняемость дошколятами, - говорит Мынбаев. Кстати, свободные земельные участки «раздавали» не в самом Актобе, а в пригородах. И даже на них имелся огромный спрос. К примеру, почти полчаса шесть предприниматели боролись за 0,9 га в районе «Акжар-2». При начальной цене в 347 тысяч тенге, лот ушёл за 9,5 миллиона тенге. Ещё один участок в этом же жилом массиве вызвал нешуточные баталии. В итоге, счастливым обладателем куска земли в 0,57 га стал Талгат УСТЕКЕНОВ. За участок он отдаст государству 13 миллионов тенге, и это при начальной стоимости в 220 тысяч. - Земля очень дорогая, но был вынужден бороться, конкуренция высокая. Рассчитывал на 1,5 миллион. У меня уже есть детский садик «Болашак», очень выгодное дело. Думаю, что и в «Акжаре-2» у меня всё получится, - говорит предприниматель. Высокие итоговые цена объясняются тем, что в «Акжаре-2» вообще нет детских садов, а это значит, что у предпринимателя уж точно не будет недостатка в контингенте. Самая высокая стоимость оказалась у участка в 0,74 га в районе «Юго-Запад-2». Лакомый кусок ушёл за 15,6 миллиона тенге, что в 15 раз превышает заявленную стоимость. В итоге аукциона, вместо запланированных четырёх миллионов, городская казна пополнилась на 45,6 миллиона тенге.