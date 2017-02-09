Как стало известно из материалов дела, в ночь на 22 августа 2016 года вблизи магазина "Руслан" в центре Уральска нетрезвые 23-летний Алексей КАЛАШНИКОВ и его 33-летний отчим Алексей ХВАТОВ встретили Берика ИМАНОВА с его знакомой Бирюковой. Между мужчинами завязалась ссора. Хватов ударил Иманова стеклянной бутылкой по голове, после чего Иманову удалось убежать. Хватов с Калашниковым, Бирюковой и еще одним приятелем продолжили распивать спиртное, а потом мужчины решили все-таки найти Иманова и наказать за то, что тот якобы обидел мать Калашникова. Мужчины пришли домой к Иманову, он спал во дворе. Хватов и Калашников стали его избивать, потом оттащили в сарай и подожгли. После чего скрылись с места преступления. Соседи Иманова, увидев пожар из окна своего дома, вызвали полицию и скорую помощь. Берик ИМАНОВ от полученных ожогов, не совместимых с жизнью, скончался в больнице 23 августа 2016 года. Позже, в ночь на 3 октября 2016 года Калашников совершил кражу из продуктового магазина в селе Мичурино на сумму 158 тысяч тенге. - Суд признал Алексея ХВАТОВА виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт ЕРМАХАНОВ. Алексея КАЛАШНИКОВА признали виновным по двум статьям - 99 УК РК "Убийство" и 188 УК РК "Кража". В совокупности ему назначили срок в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Ранее Алексей КАЛАШНИКОВ был трижды судим по статьям 181 УК РК "Вымогательство", 257 УК РК "Хулиганство" и 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".