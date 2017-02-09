Фото очевидца По сообщению дежурных ДЧС области, ЧП произошло в 8.40 утра неподалеку от Назарбаев интеллектуальной школы в микрорайоне Нурсая. Загорелась автомашина марки Тойота Прадо 2012 года выпуска. На место происшествия выехала бригада из 5 человек с автоцистерной. Пожар ликвидирован в 9:22. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. YkFkaCjUeLg Видео группы zello_atyrau в Instagram