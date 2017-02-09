Иллюстративное фото с сайта www.ivyenews.by По словам заведующего отделением травматологии областной больницы Асхата БИСЕНГАЛИЕВА, сейчас в стационаре на лечении находятся 22 пациента. Массовые обращения в травмпункт начались с понедельника. - За трое последних суток к нам обратилось 40 человек с переломами, остальные поступили с ушибами, вывихами различной сложности, - рассказал Асхат БИСЕНГАЛИЕВ. - Из-за сильного гололеда, начиная с понедельника, мы принимаем в два раза больше пациентов. Если в обычное время медики осматривали до 40 человек, то сегодня их число травмированных выросло до 80. По сообщению синоптиков, в Атырауской области с 2 по 7 февраля наблюдался циклон, в результате которого в регионе потеплело и прошел "ледяной" дождь. Однако, в ночь с 7 на 8 февраля резко похолодало, и дороги сковало плотным слоем льда, что и привело к большому количеству травм.