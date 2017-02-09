Сергей Офицеров Как рассказывает 24-летний изобретатель Сергей ОФИЦЕРОВ, студент московской магистратуры, этот мини-агрегат он изобретал с научным руководителем из Москвы. - Изобретенная машина состоит из двух основных устройств: это гарнитура и нейроинтерфейс, который со лба считывает электрические сигналы, поступающие в наш мозг. Если мы находимся в стрессовом состоянии или же, наоборот, расслаблены, мы это видим на подключенном телефоне в специальной программе. Софт преобразует сигнал в визуализацию, - пояснил Сергей ОФИЦЕРОВ. Существует два основных критерия оценки текущего состояния головного мозг: это внимание и расслабление. - Этот аппарат начинает свое действие - он взлетает, когда мы сконцентрированы. Он начинает подниматься вверх. Мы ничем не управляем, управляет гарнитура, считывая с нашего лба данные. Таким образом, мы можем специально развивать свои способности, заострять на чем-то внимание, -рассказал Сергей. Сергей ОФИЦЕРОВ, который работает в уральском вузе на кафедре информационных технологий рассказал, что применяет свое изобретение, чтобы видеть ответную реакцию студента. - С помощью аппарата можно увидеть, на самом ли деле студент усваивает материал. Таким образом повышаем качество образования, - поделился изобретатель. Как рассказал Сергей ОФИЦЕРОВ, на микросхемы и необходимые детали для данного аппарата ему потребовалось около 100 тысяч тенге.