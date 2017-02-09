Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 февраля прокурор города Уральска Айдын РАШИДОВ провел совещание, главной темой которого были кражи. Анализ, проведенный прокуратурой за 2016 год показал, что профилактика и борьба с кражами в жилых массивах остается малоэффективной: каждая шестая кража (1196 фактов) была совершена в квартирах, дворах жилых или многоэтажных домов, а также из подъездов. - В ходе мониторинга были выявлены наиболее криминогенные районы. Наибольшее число таких преступлений зафиксированы в районе Старый аэропорт, второй рабочий, мкр. Строитель, мкр. Северо-Восток 2, улица С. Тюленина, район СОШ №8 и Универмаг, Мясокомбинат, поселок Деркул и Зачаганск, - отметили на совещании. В городе действуют 105 КСК, которые обслуживают 1 168 многоэтажных домов с 6 909 подъездами. - 3 792 подъезда оснащены домофонами и кодовыми замками. Подъезды, входные двери которых не закрываются, остаются в группе риска, куда преступники могут беспрепятственно попасть, - пояснил Айдын РАШИДОВ. - В городе не организована работа по использованию камер видеонаблюдения, устанавливаемых жителями домов и КСК. На сегодняшний день в подъездах домов установлено 1234 видеокамер и 246 - во дворах многоэтажек. Представитель АО «Казактелеком» рассказал о новом внедряемом проекте «Облачное видеонаблюдение», который предусматривает бесплатную установку камер видеонаблюдения в подъездах жилых домов, а также позволяющее абонентам круглосуточно иметь доступ к просмотру в режиме реального времени и к архивным записям.