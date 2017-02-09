Как выяснилось, расчетливая женщина указала нотариусу в качестве наследника только себя. Об имеющихся несовершеннолетних детях от второго брака стало известно лишь после обращения в суд второй жены покойного. Гражданское дело по иску о признании наследниками ее несовершеннолетних детей и разделе пенсионных накоплений было рассмотрено в Жылыойском районном суде Атырауской области. В результате женщины решили спор мирным путем. - Определением суда утверждено медиативное соглашение сторон, производство по гражданскому делу прекращено. По условиям соглашения первая экс-супруга обязалась выплатить второй супруге половину денег от пенсионных накоплений умершего мужа до наступления весны, - сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда.