607 тысяч тенге пенсионных накоплений, оставшиеся после смерти супруга, присвоила первая жена покойного, оставив детей от второго брака без наследства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". tenge6525 Как выяснилось, расчетливая женщина указала нотариусу в качестве наследника только себя. Об имеющихся несовершеннолетних детях от второго брака стало известно лишь после обращения в суд второй жены покойного. Гражданское дело по иску о признании наследниками ее несовершеннолетних детей и разделе пенсионных накоплений было рассмотрено в Жылыойском районном суде Атырауской области. В результате женщины решили спор мирным путем. - Определением суда утверждено медиативное соглашение сторон, производство по гражданскому делу прекращено. По условиям соглашения первая экс-супруга обязалась выплатить второй супруге половину денег от пенсионных накоплений умершего мужа до наступления весны, - сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда. Камилла МАЛИК