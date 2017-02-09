Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в рамках проекта по выплате алиментов в ЗКО было трудоустроено два должника. - В 2017 году прокуратурой Теректинского района было привлечено к административному аресту 7 должников. В 2016 году по статье 669 КоАП РК "Неисполнение приговора суда" к административной ответственности привлекли 35 человек, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Так, один из жителей Теректинского района ЗКО за неуплату алиментов с апреля 2012 был арестован на 5 суток. После исполнения наказания должник стал частично возмещать долг перед детьми. К слову, всего в Теректинском районе на исполнении находится более 300 исполнительных документов о взыскании алиментов.