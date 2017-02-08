Сегодня, 8 февраля, аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в ходе рабочего визита в Индерский район провел выездное совещание с руководителями управлений. На совещании стало известно, что в области не соблюдаются нормативные сроки строительства. Как заметил глава региона, зачастую это происходит из-за позднего начала тендерных процедур. - На сегодняшний день не проведен ни один тендер на строительство, а уже февраль! - возмутился Ногаев. – Вы хотите в мае провести конкурс, в августе начать строительство, а в сентябре в дожди и морозы бегать и за головы хвататься? Из-за этого люди возмущаются, что у нас дороги осенью строятся. На совещания Нурлан НОГАЕВ обратился к акимам районов с просьбой более активно предлагать проекты строительства социальных объектов и дорог, необходимых для районов. - Все начинания в районах по строительству проходят только по указке областного акимата. Пока вам сверху не скажут, что в том или ином селе нужно построить объект жизнеобеспечения, никакого движения не происходит, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Между тем, это ваша прямая обязанность – составлять заявки, готовить ПСД, доказывать, что то или иное сооружение, дорога, необходимы вашему району. Да, это сложно, да, нужно обивать не один порог и провести не одно совещание. Нужно доказать необходимость объекта, выбить деньги на разработку ПСД, а после и на само строительство и следить за его качественным исполнением. Но это ваша работа, кому как не вам лучше знать первоочередные задачи района?!".- На встрече с населением вы свое бездействие прикрываете отсутствием средств. Не говорите мне никогда, что денег в области нет, на хороший проект всегда можно найти деньги", - возмутился аким. На совещании также стало известно, что в области 21 944 человека стоят в очереди на жилье. - Вы людям говорите, что вам не дают денег на строительство домов, а как вам их дадут, если у вас даже ПСД нет?! У акима района должны гореть глаза от желания помочь местному населению, у многих своих коллег я, к сожалению, такого не замечаю. В области реализуется только один инвестиционный проект. Это дорога областного значения "Миялы - Карабол", которая строится за счет республиканского бюджета, хотя мы бы могли в разы повысить этот показатель. А не можем, потому что нет готовых ПСД. Вы говорите, что нет денег, но на самом деле у вас нет желания работать, вследствие чего нет проектов, под которые может выделить деньги республика, - заключил глава области. Помимо этого Нурлан НОГАЕВ обратил внимание акимов районов на необходимость строительства социальных объектов по принципу ГЧП, заметив, что многие из успешных бизнесменов были бы рады помочь родному селу и открыть в нем дошкольное учреждение при поддержке государства.