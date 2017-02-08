С начала этого года удалось вычислить двоих детей, которые уже вели обратный отчет жизни, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Несмотря на проводимую работу правоохранительными органами по профилактике суицида, изжить это негативное явление не удалось. За весь период 2016 года было зарегистрировано 12 фактов подросткового суицида. Анализ показал, что, в основном, дети, совершившие самоубийство, воспитывались в неполных и неблагополучных семьях.
- Проблема, в основном, кроется из-за недопонимания в семье. Об этом много говорят специалисты, психологи, это очень опасно для жизни детей, и я хочу обратиться к родителям, чтобы они обратили внимание на своих детей. Особенно, когда они сидят в телефоне или в интернете, - говорит руководитель городского отдела образования Жансулу ТУРЕМУРАТОВА.
Особое внимание в последние дни привлекает к себе группа под названием «Синий кит», где подросткам предлагают выполнять различные задания, итог которых - самоубийство. 17-летняя жительница города сама не поняла, как втянулась в эту игру, но, к счастью, она смогла вовремя остановиться.
- В последнем задании было сказано, что они знают мой адрес, и написали, что я умру, если не выполню задание. Но в последний момент я остановилась, мне стало страшно. Потом я узнала, что на самом деле все это вранье, потому что они все данные узнают по IP адресу, и находятся они не в нашем городе, - говорит несовершеннолетняя.
Уполномоченным органам в ходе мониторинга социальных сетей удалось найти свыше 20 групп, пропагандирующих суицид. Среди участников этих групп были несовершеннолетние дети, проживающие в ЗКО, с этими подростками проведена работа, с ними беседовали психологи, кроме этого, велась работа с родителями этих детей.
- В текущем году было выявлено 2 подростка, которые уже вели обратный отчет жизни. Своевременный мониторинг способствовал тому, что сейчас эти дети ограничены в использовании интернета, с ними и родителями проводится работа. Эти дети были участниками группы «Синий кит», - сообщила старший помощник прокурора ЗКО Алмагуль ИСМАГУЛОВА
В прошлом году было зарегистрировано 2 факта суицида, в результате влияния групп «Синий кит» и «Тихий дом». Дети сами не замечают, как втягиваются в эти игры со смертью. На сегодняшний день ведется работа по блокировке всех групп, пропагандирующих суицид, а специалисты еще раз призывают родителей обращать внимание на поведение своих детей и проверять, с кем они общаются в социальных сетях.
Виктор МАКАРСКИЙ