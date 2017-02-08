Несмотря на проводимую работу правоохранительными органами по профилактике суицида, изжить это негативное явление не удалось. За весь период 2016 года было зарегистрировано 12 фактов подросткового суицида. Анализ показал, что, в основном, дети, совершившие самоубийство, воспитывались в неполных и неблагополучных семьях. - Проблема, в основном, кроется из-за недопонимания в семье. Об этом много говорят специалисты, психологи, это очень опасно для жизни детей, и я хочу обратиться к родителям, чтобы они обратили внимание на своих детей. Особенно, когда они сидят в телефоне или в интернете, - говорит руководитель городского отдела образования Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Особое внимание в последние дни привлекает к себе группа под названием «Синий кит», где подросткам предлагают выполнять различные задания, итог которых - самоубийство. 17-летняя жительница города сама не поняла, как втянулась в эту игру, но, к счастью, она смогла вовремя остановиться. - В последнем задании было сказано, что они знают мой адрес, и написали, что я умру, если не выполню задание. Но в последний момент я остановилась, мне стало страшно. Потом я узнала, что на самом деле все это вранье, потому что они все данные узнают по IP адресу, и находятся они не в нашем городе, - говорит несовершеннолетняя. Уполномоченным органам в ходе мониторинга социальных сетей удалось найти свыше 20 групп, пропагандирующих суицид. Среди участников этих групп были несовершеннолетние дети, проживающие в ЗКО, с этими подростками проведена работа, с ними беседовали психологи, кроме этого, велась работа с родителями этих детей. - В текущем году было выявлено 2 подростка, которые уже вели обратный отчет жизни. Своевременный мониторинг способствовал тому, что сейчас эти дети ограничены в использовании интернета, с ними и родителями проводится работа. Эти дети были участниками группы «Синий кит», - сообщила старший помощник прокурора ЗКО Алмагуль ИСМАГУЛОВА В прошлом году было зарегистрировано 2 факта суицида, в результате влияния групп «Синий кит» и «Тихий дом». Дети сами не замечают, как втягиваются в эти игры со смертью. На сегодняшний день ведется работа по блокировке всех групп, пропагандирующих суицид, а специалисты еще раз призывают родителей обращать внимание на поведение своих детей и проверять, с кем они общаются в социальных сетях.