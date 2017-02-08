Множество просьб от общественных объединений, занимающихся проблемами людей с инвалидностью, были выполнены в прошлом году. По данным управления областного здравоохранения, во всех поликлиниках города были установлены электронные табло со звуковым оповещением для людей с ограниченными возможностями. Также во всех поликлиниках города в дневных стационарах появились по одной многофункциональной кровати и несколько инвалидных колясок, - сообщил аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. В новой городской больнице ввели в эксплуатацию отделение для реабилитации больных после инсульта. В областном консультативно-диагностическом центре и областной клинической больнице адаптировали санитарно-бытовые помещения для инвалидов, - отметил аким города. Стоит отметить, что созданы два купейных места в поезде по направление Астана-Уральск для инвалидов-колясочников. Сделана парковка перед аэропортом, приведены в соответствующие нормы санитарно-бытовые помещения, а также появилась на первом этаже комната для отдыха для инвалидов.