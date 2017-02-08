Фото с сайта knews.kz Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, ночью 6 февраля школьник нанес себе порезы лезвием от точилки для карандашей. Как рассказал сам подросток, об игре ему рассказал один из друзей. Ему стало интересно, какие будут давать задания. Для обозначения своего желания вступить в игру достаточно в соцсети разместить картинку с определенными хэштэгами. По хэштегам желающих находят «кураторы». Однако в случае с 15-летним актаусцем «кураторы» не спешили выйти на связь. - Я не хотел ничего такого делать с собой, все из чистого любопытства. Ждал два дня, но мне никто так и не написал. Потом я узнал, что друг вошел в игру и дал ссылку на «куратора». Он дал мне пробные задания, чтобы удостовериться, что я готов идти дальше. Что в конце, я знал, но не собирался этого делать, - признается подросток. Выполнить он успел всего два. Первое было простым и, казалось бы, невинным. В первую ночь ему предложили нарисовать простой ручкой дельфина на левой руке. Однако дальше «игра» перешла в опасное русло. О поступке подростка школьной медсестре рассказали его одноклассники, с которыми он поделился своим увлечением. - Раны неглубокие, не представляют никакой опасности. Несмотря на профилактическую работу и беседы, которые учителя проводят с детьми, многие проявляют интерес из-за широкого обсуждения «игры». С подростком работают психологи, он продолжает учебу и чувствует себя отлично, - сообщила Алжамай РАИНБЕРДИЕВА, руководитель отдела по воспитательной работе управления образования Мангистауской области.