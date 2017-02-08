Сегодня из уголовного-исправительного учреждения УГ 157/11 выпустились досрочно две заключенные женщины. Они были амнистированы в честь 25-летия независимости РК. Одна из них отбывала срок по статье "Кража", вторая была осуждена за злоупотребление служебным положением. 9Hr8zjEgBUg - Уже сегодня после оформления всех соответствующих документов освободившиеся женщины отправятся домой поездом. У нас есть договоренность с АО "КТЖ" - заключенные отправятся домой бесплатно, - сообщил заместитель начальника учреждения УГ 157/11 по воспитательной работе Жандос ЖУМАШЕВ. Всего из 216 заключенных женской колонии под амнистию попали 73 женщины. Семеро из них, включая сегодняшних женщин, выйдут на свободу, остальным 66-ти сократят срок отбывания наказания. - При этом срок пребывания в уголовно-исправительном учреждении будет сокращен в два раза, - заключил Жандос ЖУМАШЕВ.Из мужской колонии Атырау накануне по амнистии освободились трое заключенных.