Уроженки Актюбинской и Западно-Казахстанской областей отправятся домой из мест лишения свободы уже сегодня, передает корреспондент портала "Мой  ГОРОД". 20170208_123714 Сегодня из уголовного-исправительного учреждения УГ 157/11  выпустились  досрочно две заключенные женщины. Они были амнистированы  в честь 25-летия независимости РК. Одна из них отбывала срок по статье "Кража", вторая  была осуждена за злоупотребление служебным положением. 9Hr8zjEgBUg -  Уже сегодня после оформления всех соответствующих документов освободившиеся женщины отправятся домой поездом.  У нас есть договоренность с АО "КТЖ" - заключенные отправятся домой бесплатно, - сообщил заместитель начальника учреждения УГ 157/11  по воспитательной работе Жандос ЖУМАШЕВ. Всего из 216 заключенных женской колонии под амнистию попали 73 женщины. Семеро из них, включая сегодняшних женщин, выйдут на свободу, остальным 66-ти сократят срок отбывания наказания. - При этом срок пребывания в уголовно-исправительном учреждении будет сокращен в два раза, - заключил Жандос ЖУМАШЕВ. 20170208_124215 20170208_123754 20170208_123251 Из мужской колонии Атырау накануне по амнистии освободились трое заключенных. Ерлан ОМАРОВ