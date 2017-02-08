Глава города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ лично встретился в коллективом ТОО «Жайык Жарыгы» и решил проблему на месте, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». IMG_2495-07-02-17-03-09 Накануне новый директор предприятия собирался отправить в отпуск без содержания несколько десятков сотрудников, однако руководству города стало известно об этом, сразу были приняты конкретные меры. Несмотря на то, что у предприятия имеется задолженность перед банком в размере 50 млн. тенге, отправив людей в отпуск без содержания, можно было бы значительно сэкономить на зарплате, и выплатить кредит, этого делать не стали. - На сегодня у предприятия большие долги, но учитывая тот факт, что у каждого работника семья, кредиты, долги и так далее, мы решили никого не отправлять во временный отпуск. Всех оставляем. Определенные люди временно будут работать на полставки, будут меняться. Сейчас мы составим график и будем работать, - сказал директор ТОО «Жайык жарыгы» Кайраткожа КАЖАМУРАТОВ. Виктор МАКАРСКИЙ