7 и 8 февраля из-за низкой температуры были отменены школьные занятия в младших классах. Сообщения об этом распространялись через мобильных операторов. Также родители могли узнать об отмене уроков на сайте городского отдела образования, по бегущей строке на телевидении, или позвонив непосредственно в школу. Сообщения появляются в 7 часов утра для первой смены и в 12 часов дня для второй. - Раньше пропущенные из-за морозов уроки мы наверстывали на дополнительных занятиях. Или же могли удлинить каникулы. Теперь такого делаться не будет. Пропущенные темы будут изучаться на уроках в ускоренном режиме, - заявила руководитель отдела образования г. Уральска Батика ПАЙДИНА. Морозы в ЗКО сохранятся до выходных. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в областном центре может опуститься до 28 градусов ниже нуля.