- Парень был доставлен в областную больницу с колото-ножевым ранением в живот 6 февраля примерно в 8 часов утра. В 11 часов дня он скончался, не приходя в сознание, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в этот же день задержали двух подозреваемых в убийстве. Оба 22-летних парня являются уроженцами Мангистауской области г.Жанаозен. Сам погибший - житель Атырау. - Инцидент произошел у одного городских кафе. На парня напали двое, когда тот выходил из заведения. Его сначала избили, а потом уже ударили ножом, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование по статье 106 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».