Об этом сообщил заместитель директора ТОО "Спеавтобаза" Кайнеден ШМАНОВ. По его словам, из-за обильного снегопада сотрудники предприятия работали в две смены. Всего в уборке снега было задействовано 47 единиц техники и 320 человек дорожных рабочих по 50 человек на каждом дорожном участке. - В первую очередь от снега убрали центральные улицы, после чего приступили к уборке второстепенных. Затем настанет очередь сельских округов, - сообщил Кайнеден ШМАНОВ.