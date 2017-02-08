Встреча состоялась сегодня, 8 февраля, в Доме дружбы, где аким города отчитался о работе, проделанной за прошедший год для людей с ограниченными возможностями. Как сообщил градоначальник, в 2016 году было реализовано 12 проектов по государственному заказу на сумму 236 млн тенге, ими было охвачено 3,5 тысячи людей. - Услугами индивидуального помощника были обеспечены 907 человек, креслами-колясками - 61 человек, протезно-ортопедической помощью - 253 человека, отправлены на санитарно-курортное лечение 478 человек, - отметил аким города. За год в Уральске трудоустроили 169 инвалидов. Из них 50 человек получили постоянную работу. - Социальной работой обеспечены 5 человек, молодежной практикой - 6 человек, общественной работой - 91 человек, пятеро взяли микрокредиты на развитие бизнеса, 6 человек направлены на профессиональное обучение, - пояснил аким города. Градоначальник отметил, что одной из самых важных вопросов задач на сегодняшний день является трудоустройство инвалидов. Напомним, что Нариман ТУРЕГАЛИЕВ в сентябре прошлого года на встрече с общественными объединениями пообещал, что будет встречаться с общественниками 4 раза в год, то есть в конце каждого квартала.