Иллюстративное фото с сайта dknews.kz Специальная рабочая группа сотрудников прокуратуры, внутренних дел, юстиции и судебных исполнителей проводит рейды по выявлению правонарушителей в областном центре. Рейдовые мероприятия стартовали 30 января и направлены на повышение эффективности взыскания штрафов. На сегодняшний день работа ведется в двух направлениях. В первом случае участковые инспекторы полиции совместно с судебными исполнителями делают поквартирный обход должников. Вторая часть рабочей группы с использованием специальной техники «Авто Ураган» останавливает машины нарушителей на оживленных участках города. - Правонарушителям будет предоставляться возможность оплаты штрафа через терминал либо в ближайшем кассовом отделении банковских учреждений. В противном случае автомашина ставится на штрафстоянку. Сам должник за неуплату штрафа привлекается к административной ответственности по статье 669 КоАП, где предусмотрен штраф до 10 МРП или арест до пяти суток, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Правоохранительные органы обращаются к жителям Атырау с просьбой своевременно и добровольно оплачивать штрафы и предоставлять платежные документы судебным исполнителям.