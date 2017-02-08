Фото из архива МГ На эту должность претендуют два кандидата – 49 летний заместитель акима Бурлинского сельского округа Есбол БАХИЕВ и аким Бумакольского сельского округа 29-летняя Жанар ЖУМАШЕВА. Выбирать градоначальника будут депутаты районного малихата. Напомним, с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось три руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, он руководил Аксаем почти два года, сейчас занимает пост заместителя акима Бурлинского района. Его приемник Жетин ЕРМУКАНОВ в июле прошлого года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания.