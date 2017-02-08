На сегодняшний день на АЗС «Конденсат» отпускаются: – бензин неэтилированный АИ–92–К5, АИ–95–К5 (производство АО «Конденсат», г.Аксай); – топливо дизельное зимнее ДТ–З–К5 (производство АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ).

Контактная информация для потребителей: [email protected] +7 771 222 77 73 – менеджер сети АЗС–Уральск Ольга Петровна Куприянова; +7 777 797 34 47 – менеджер сети АЗС–Аксай Полина Викторовна Кобелева; +7 705 863 37 26 – менеджер по сопутствующим товарам Ахан Жарылкасынович Миниус; +7 777 181 76 04 – директор ТОО «Конденсат–АЗС» Дамир Хабибуллович Курмангалиев

В конце 2012 года АО «Конденсат» приступило к реализации инновационного проекта «Объекты по производству компонентов бензина экологического класса К5», который был инициирован компанией с целью снижения зависимости Республики Казахстан от импортируемого бензина и включен в республиканскую карту индустриализации. Объект был введен в эксплуатацию в конце 2016 года, также были открыты две новые автозаправочные станции в Уральске и Аксае. На сегодняшний день АО «Конденсат» – единственный в республике производитель бензина экологического класса К5 (Евро 5). Соответствие классу Евро 5 гарантирует устойчивую и приемистую работу двигателей, а также снижение нагарообразования в топливной системе и воздействия на окружающую среду. Как отмечают специалисты, бензин «Конденсата» обладает повышенными пусковыми качествами как в зимнее, так и в летнее время за счет жесткого контроля над упругостью паров. Даже по сравнению с импортируемыми из России бензинами класса К5, бензин АО «Конденсат» имеет ряд заметных преимуществ, в частности, для производства применяются только прямогонные продукты переработки нефти, что обеспечивает исключительную стабильность бензина при длительном хранении без образования смол. Наличие собственных автозаправочных станций позволяет компании контролировать и гарантировать качество по всей цепочке: нефтеперерабатывающий завод – терминал – АЗС.Помимо горюче–смазочных материалов на АЗС «Конденсат» можно приобрести сопутствующие товары: масла автомобильные, товары для автомобилистов, галантерейные товары (салфетки, бумажные полотенца и так далее), а также различные напитки, шоколад, чипсы, леденцы, сухарики «Кириешки». Здесь можно просто выпить горячий кофе или чай, приобрести аппетитную выпечку, а также купить периодическую печать. Коллектив «Конденсата» ждет автолюбителей на своих АЗС.АЗС № 1: г. Уральск, трасса Уральск – Желаево, 22.АЗС № 2: Бурлинский район, г. Аксай, Промзона, 1А.АЗС № 3: г. Уральск, Саратовская трасса, строение 3.АЗС № 4: Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова, 172А.На правах рекламы.