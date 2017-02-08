Распоряжения об отмене занятий во время сильного мороза в школах Атырауской области не было, передает корреспондент портала Мой ГОРОД".

Синоптики о приближающихся морозах предупредили заранее. По официальному сообщению РГП "Казгидромет", в ночь с 7 на 8 февраля столбик термометра в Атырауской области местами опускался до 29 градусов мороза.

По словам заместителя начальника отдела образования Алмабека АБДОЛОВА, официального сообщения об отмене занятий от руководства Департамента по чрезвычайным ситуациям к ним не поступало.

Начальник ДЧС области Сагинбек УМИРЗАКОВ заявил, что штормового предупреждения о сильных морозах от РГП "Казгидромет" не было, в связи с этим департамент не делал СМС-рассылку в учреждения образования об отмене занятий.

С утра столбик термометра показывал -26°С. Несмотря на низкую температуру воздуха, школьники пошли на занятия, хотя согласно приказа под №115 МОН РК, при -25 градусах от занятий в школах освобождаются ученики 1-4 классов.

Камилла МАЛИК