Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, западноказахстанка Анита НАГАЙ выиграла бронзу в эстафете. Напомним, еще два шорт-трекиста из ЗКО стали медалистами: Абзал АЖГАЛИЕВ на Универсиаде в Алматы выиграл серебро на дистанции 500 метров, а Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ стал третьим на дистанции 1500 метров.