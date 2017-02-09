Замакима Уральска не соглашается с обвинением суда
Рустем ЗАКАРИН не признает своей вины в том, что нарушил законодательство в сфере госзакупок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В суде заместитель акима Уральска Рустем ЗАКАРИН заявил, что все договоры были заключены отделом строительства до того, как его назначили на должность руководителя.
- Меня назначили руководителем отдела строительства 29 декабря 2015 года. А конкурсные процедуры и подписание договоров прошло летом 2015 года, а один договор вообще был заключен еще в 2014 году, - пояснил Закарин. - Тендер подрядчик выигрывает на всю сумму полностью, а вот деньги из бюджета выделяются постепенно. К примеру, договор заключили на 10 млн. тенге, а выделили сразу всего 9 млн. тенге. Оставшиеся деньги выделяют позже, и на эту сумму составляют еще одно дополнительное соглашение. Я не заключил с подрядчиком его из-за того, что согласно бюджетному кодексу соглашение можно подписать только до 25 декабря.
Также Закарин заявил, что если бы он объявил тендер на этот же объект на оставшуюся сумму, и конкурс выиграла бы другая компания, то были бы нарушены права подрядчика.
Со слов члена ревизионной комиссии ЗКО Мереке КУБЕЙСИНОВА, согласно законодательству отдел строительства был обязан вовремя подписать дополнительное соглашение с подрядчиком, если же это не было сделано, то необходимо на оставшуюся сумму договора, которую выделили позже, объявлять тендер, а просто заключать договор они не имели право.
- Никаких претензий к процедуре проведенного конкурса нет, но отдел строительства в этом случае должен был либо заключить допсоглашение, либо объявить новый конкурс, - рассказал Мереке КУБЕЙСИНОВ.
Кроме того, на суде выяснилось, что департамент государственного аудита при составлении адмпротоколов в отношении замакима Уральска не учел еще один факт нарушения законности в проведении госзакупок на сумму 1,3 млн тенге.
Напомним, 29 января специализированный административный суд г. Уральска признал Рустема ЗАКАРИНА виновным в совершении правонарушения по статье 207 п.12 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о государственных закупках". Рустема ЗАКАРИНА судят за административное правонарушение из-за того, что он подписал три договора с компаниями без проведения тендера. Стоит отметить, что все эти три компании ранее уже выиграли конкурсы госзакупок, но деньги из бюджета были выделены не в полном объеме. И Закарин подписал договоры именно на остатки сумм. В случае, если вина Закарина будет доказана, ему грозит штраф в размере 636 тысяч тенге.
