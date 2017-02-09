Видео горящего здания опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau в Instagram. По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, сегодня в 12.13 загорелось двухэтажное общежитие в вахтовом городке в 3 микрорайоне Кульсары Жылыойского района. Площадь возгорания составила 960 кв м. На место происшествия выехало 3 единицы техники и 12 человек личного состава ПАСС ТОО "ТШО" (собственная служба пожаротушения). - В настоящий момент пожар не ликвидирован. По предварительной версии, жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация о причинах пожара и сумме ущерба будет сообщена позже, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Судя по комментариям, оставленным под видео, общежитие - здание старой постройки, находились в плачевном состоянии. - Вряд ли там есть пострадавшие, в это время обычно нет людей. А пожар, скорее всего, из-за отопительных приборов, так как общежитие - старые развалины, а сейчас тут мороз, - комментирует один из пользователей. 4m962CM7ZiU