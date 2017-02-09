C2k4VH_SdJo В редакцию «МГ» обратились родители учеников Чапаевской средней школы села Долинное Теректинского района с жалобой на то, что детям приходится учиться в школе при такой низкой температуре в помещениях. Температура во всех классах разная, к примеру, в кабинетах на втором этаже школы средняя температура в классах составляет +6+8 градусов. Дети сидят на уроках в куртках и шапках. Ученик 10 класса, Виталий, рассказал, что в первую смену на уроках не высидеть от холода. - Очень сильно дует с окон, весь класс замерзает, - говорит Виталий. Чапаевская средняя школа была построена в 1967 году. Здание не газифицировано, впрочем, как и все село. Как рассказал завуч Алмас КОЖАНОВ, в школе обучаются 150 учеников, считая детей из нулевых классов. Старшеклассники учатся в первую смену, а дети со второго по четвертый класс - во вторую. - Проблема существует не первый год, в школе холодно, но и на улице тоже ведь морозы, - говорит завуч школы. В спортзале Чапаевской школы окна забиты фанерой. Температура воздуха составляет -3 градуса. Полы разбитые и уже начинает рушиться потолок. Но физкультуру здесь проводят. - В этом году школе исполнится 50 лет. Капитального ремонта тут никогда не было. Проводились только мелкие ремонты, меняли линолеум. У детей замерзает паста в ручках, можно представить, как мучаются наши дети, как они мерзнут, - рассказала родительница школьников Гульди КУЛЬНИЯЗОВА. Родители рассказывают, что многие задумываются о том, чтобы не пускать детей в школу, ведь у образованных школьников не будет никакого будущего с такими хроническими заболеваниями как цистит и бронхит. Пусть лучше будут здоровыми, говорят мамы. - Дети болеют очень часто. Их заставляли одевать блузочки, когда была аттестация, каким-то образом наша кочегарка смогла сделать нормальный температурный режим. Но как только уехала комиссия, снова холод и больные дети, - пояснила родительница Наталья ЛИТВИН. Родители жалуются, когда школьники не посещают школу, в журналах учителя ставят пропуски. А справки местные врачи не выдают, ссылаясь на частые заболевания детей. - Когда сильный был мороз, дети попросили завуча сделать уроки по 35 минут, на что завуч ответил: «Нет, я сижу, и вы сидите», - рассказывает родительница школьницы Наталья ЛИТВИН. - Сидеть, конечно, можно в кабинетах с обогревателями, как это делает наша администрация школы. На школьных собраниях родители всегда поднимают тему холода и ремонта школы, но вопросы не решаются. - У меня здесь учатся две дочери, одна в нулевом классе, другая - в шестом. Мы каждую неделю посещаем больницу. Во-первых, это дорогостоящее лечение, который не каждый может себе позволить. А во-вторых, дети приобретают болячки и воспаление внутренних органов, которые трудно излечить. Сами учителя сидят одетые. Меры никакие не принимают ни аким, ни директор школы, наши жалобы впустую. Косметический ремонт, который иногда делают, не спасает ситуацию, - заявила Ольга ЯНГИРОВА. - Нам учителя посоветовали сшить корпешки и давать детям с собой. Это разве выход, на дворе 21 век, - негодует Наталья ЛИТВИН. Директор школы Жанидил БУКЕНОВ считает, что причиной такого холода в школе стал некачественный уголь. - Да, в школе холодновато. Уголь привезли на зиму - 316 тонн, но качество угля оставляет желать лучшего. Учиться дети ходят, но сидят в куртках на занятиях. Средняя температура в кабинетах школы примерно 14 градусов. Недавно писали акиму и заведующему райОО о нашей проблеме. Нам ответили, что готовят проектно-сметную документацию, должны сделать капитальный ремонт. Дети болеют, как у всех. Еще у нас холодно, когда на улице ветрено, - говорит директор Чапаевской средней школы. По словам главного специалиста акимата Долинного сельского округа Серика ЖАРМУХАНОВА, в 2008 провели ремонт одного крыла здания школы, его переоборудовали под детский сад. - Текущий ремонт проводился, в одном крыле поменяли шифер на крыше школы, во втором - отопление внутреннее наладили. Сколько существует эта школа, там все время холодно. Первая причина в том, что стены сделаны из силикатного кирпича, в них нет должной теплопроводимости. Окна большие и старые, пропускают холод. Поставляется уголь - 300 тонн, на 2 тысячи квадратных метров его не хватает. Все эти проблемы в совокупности и влияют на температуру в классах, - рассказал Серик ЖАРМУХАНОВ. Родители учеников теперь с нетерпением будут ждать обещанного ремонта, а пока просто надеются, что скоро холода отступят.