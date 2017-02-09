Апелляционная коллегия по административным делам оставила постановление суда первой инстанции без изменения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Рустема ЗАКАРИНА признали виновным в совершении правонарушения, согласно статьи 270 КоАП РК "Нарушение законности в сфере госзакупок". Сам Рустем ЗАКАРИН не признал своей вины. Напомним, 29 января специализированный административный суд г. Уральска признал Рустема ЗАКАРИНА виновным в совершении правонарушения по статье 207 п.12 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о государственных закупках".  Рустема ЗАКАРИНА судят за административное правонарушение из-за того, что он подписал три договора с компаниями без проведения тендера. Стоит отметить, что все эти три компании ранее уже выиграли конкурсы госзакупок, но деньги из бюджета были выделены не в полном объеме. И Закарин подписал договоры именно на остатки сумм.