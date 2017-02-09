Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, решением жилищной комиссии при акимате Сырымского района ЗКО от 23 сентября 2016 года двое граждан, а также 10 детей-сирот были сняты с учета нуждающихся в жилище. - В соответствии с законом РК «О жилищных отношениях» не подлежат снятию с учета дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи, а также многодетные семьи, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. По протесту прокурора района решения комиссии были отменены, граждане восстановлены в очереди.