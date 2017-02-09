Итоги рейтинга взаимодействия госорганов с предпринимателями региона по итогам 2016 года озвучил сегодня директор региональной палаты предпринимателей Асылбек ДЖАКИЕВ в ходе брифинга. По итогам прошлого года список госорганов, создающих наибольшие препоны развитию бизнеса, традиционно возглавляют отделы земельных отношений. Из 198 обращений, поступивших в палату предпринимателей Атырауской области, 70 связаны с проблемами бизнеса в земельных вопросах. Среди самых распространенных жалоб: долгое рассмотрение заявлений о предоставлении либо изменении целевого назначения земельного участка, высокая стоимость услуг за подготовку землеустроительного проекта и другие. На втором месте по числу обращений от бизнеса за 2016 год – налоговые органы. Предприниматели, в основном, жалуются на незаконные уведомления, полученные по итогам камерального контроля. Как результат - доначисление налогов, штрафы и пеня. Среди монополистов наибольшие претензии у предпринимателей к предприятию «КазТрансГазАймак». В частности, предприниматели возмущены сложностью получения техусловий, необходимостью внесения 100% предоплаты для подключения к газу. Кроме того, атырауские бизнесмены недовольны условиями профтехобслуживания. Кроме того, за прошлый год выросло число жалоб от бизнеса на заведомо неисполнимые требования предписаний, выданных департаментом по защите прав потребителей и его районными управлениями. Срок исполнения предписаний является очень коротким, как правило, предприниматель за это время не успевает устранить выявленные нарушения, в итоге, его привлекают к административной ответственности. Для малого бизнеса штраф составляет порядка 100 МРП, на сегодня это свыше 200 тысяч тенге.