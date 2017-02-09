Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в ночь с 8 на 9 февраля на пульт пожарных поступило сообщение о пожаре в доме по ул. 8 марта. Горело потолочное перекрытие и вещи. - В 01.42 часа пожар был полностью ликвидирован, где площадь пожара составила 30 квадратных метра, - сообщили в ДЧС ЗКО. Пострадавший был эвакуирован сотрудниками полиции. Но, как сообщили в управлении здравоохранения области, 80-летний дедушка получил термический ожог третьей степени и скончался.