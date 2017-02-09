Фото с сайта gordonua.com ЧП произошло 8 февраля около 2.00 часов ночи на 6 разъезде. Об этом сообщил руководитель ЛОВД на станции Актау полковник полиции Сериккали КУЖИЕВ. - Рядом находится вахтовой поселок одного из месторождений. Рабочие садились на поезд «Атырау-Мангышлак». Одного из них, мужчину 1985 года рождения, зацепил за рюкзак проезжающий грузовой состав и затянул под колеса. Мужчине отрезало обе нижние конечности, он умер на месте происшествия от потери крови, - рассказал Сериккали КУЖИЕВ. Как пояснил начальник ЛОВД, вахтовик не слышал шума приближающегося состава, так как был в наушниках и предположительно слушал музыку. Погибший проживал в Актау. В ЛОВД сообщили, что в 2016 году таких фактов зарегистрировано не было.