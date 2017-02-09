Дамир ЖАНБАЕВ попал в Бразилию в 2014 году. В академию «Крузейро» отбор осуществлялся в Алматы. Дамир – единственный молодой футболист из нашей области, кому выпала честь учиться в самой футбольной стране мира. - Я с 8 лет занимаюсь футболом. Амплуа - полузащитник. В академии футбола «Крузейро» созданы очень хорошие условия. Там есть 4 футбольных поля. Мы питаемся пять раз в день. Живем в двухместных номерах. Нас возят на шопинг в торговые центры. Школьные предметы изучаем вечером, - говорит Дамир ЖАНБАЕВ. В Бразилии поначалу юному футболисту приходилось нелегко. Перемена климата и двухразовые ежедневные тренировки стали для Дамира новым испытанием. - В Бразилии все живут футболом. В городе Белу-Оризонти, где мы тренируемся, насчитывается три профессиональных клуба - «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Америка Минейро». Всего в городе около 300 клубов, в которых играют представители колледжей, районов и даже семей. Моя мечта - стать профессиональным футболистом и выступать за сборную Казахстана, - отметил спортсмен. Большие надежды на Дамира возлагают тренеры уральского «Акжайыка». Они отмечают его упорство и твердость характера. - Во всех матчах «Крузейро» уралец играет в основном составе. Бразильские тренеры отмечают прогресс футболиста. У него большое будущее, - говорит тренер молодежных сборных ФК «Акжайык» Виктор КАБЛОВ. Дамир ЖАНБАЕВ пробудет в Уральске до марта. Затем он направится вновь в далекую Бразилию.