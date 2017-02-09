Подполковника МВД задержали за взятку в Актобе

Замначальника управления требовал два миллиона тенге у сотрудников Погранчасти, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции. 5DDAz_dpUlo Сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали начальника Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковника Абдулаева, который требовал 2 млн. тенге от сотрудников воинской части погранслужбы КНБ за не привлечение к уголовной ответственности. При получении части требуемой взятки в сумме 700 тыс. тенге Абдулаев задержан с поличным и водворен в ИВС УВД города Актобе.