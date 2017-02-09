Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в пресс-службе ДЧС,  в общежитии проживало 58 сотрудников  ТОО "Саян". На момент пожара большинство из них были на работе. Двое из проживающих успели выпрыгнуть из окон. V-noch-Alih-parusov-letnya - Они были доставлены в частную клинику ТОО "Тенгизшевройл" с незначительными травмам,  в основном с растяжением, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Пожар локализован в 15.20 местного времени, однако на месте возгорания все еще работают спасатели. Напомним, что сегодня произошло возгорание  общежития в вахтовом поселке Тенгиз. Площадь возгорания составила 960 кв.м. Ерлан ОМАРОВ