- Они были доставлены в частную клинику ТОО "Тенгизшевройл" с незначительными травмам, в основном с растяжением, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Пожар локализован в 15.20 местного времени, однако на месте возгорания все еще работают спасатели. Напомним, что сегодня произошло возгорание общежития в вахтовом поселке Тенгиз. Площадь возгорания составила 960 кв.м.