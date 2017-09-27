Скриншот с видео Житель Актобе Бахытжан Курманов с единомышленниками требует снести стелу Левону Мирзояну. Она находится на пересечении трех улиц, в том числе одноименной. И стоит она здесь последние 20 лет. – Раньше, конечно, он был «хорошим» – мы не знали историю. Именно он просил уничтожения нашей элиты, - говорит житель Актобе Бахытжан КУРМАНОВ. Согласно историческим справкам, Левон Мирзоян в период с 1933 по 1938 годы возглавлял краевой комитет партии Казахстана, был первым секретарем ЦК компартии Казахстана. В разных исторических источниках говорится, что он успешно справился с последствиями голощекинского голодомора, при нем произошли положительные изменения в культуре и сельском хозяйстве страны. Однако три года назад российский государственный архив обнародовал подписанную Мирзояном шифротелеграмму Сталину от 1 декабря 1937 года. В ней Мирзоян просил увеличить лимиты на репрессии в отношении 1600 человек «активного повстанческого, диверсионного и шпионского элемента». С тех пор по всей республике не раз поднимался вопрос о том, чтобы переименовать улицы, названные в честь него, и удалить информацию о Мирзояне из учебников. В армянской диаспоре против сноса стелы. Здесь уверены, что Казахстан должен быть благодарен Левону Мирзояну. – Я документы знаю, какие в книгах вижу. Я этот документ, который они показывают, расстрельный документ, нигде не видел. Он нигде не опубликован. Ну опубликуйте, тогда мы посмотрим, будем судить об этом, - заявил председатель Совета старейшин Армянского этнокультурного центра Арутюн МИКАЕЛЯН. Однако выяснилось, что стела Мирзояну, вокруг которой сейчас разгорелись споры, ни на каком официальном учете не состоит. – Стелу можно спокойно убрать, так как она установлена в 1997 году, а за пять лет до этого был принят закон об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. В этот список стела не входит, поэтому есть все основания снести ее с нынешнего места, - пояснил главный инспектор инспекции по охране историко-культурного наследия по Актюбинской области Фархад ДОСМУРАТОВ. Известно, что постоянная комиссия маслихата города Актобе рассмотрела и одобрила вопрос о переименовании улицы Мирзояна в честь Алихана Бокейханова еще 22 августа этого года. Пока улица носит прежнее название. Этот вопрос теперь должна рассмотреть республиканская ономастическая комиссия.