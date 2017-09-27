Ранее руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ сообщил, что дорога по ул. Жангир хана будет открыта 27 сентября. Однако это оказалось невозможным, так как работы по ремонту дороги были приостановлены из-за отсутствия асфальта. На заводе был простой из-за перебоев с электричеством. - Дорога по ул. Жангир хана будет открыта, как и было обещано, 28 сентября, - заверили в отделе ЖКХ, попросив уральцев потерпеть еще один день. Нужно отметить, что с 23 сентября жители Зачаганска вынуждены ездить в город по саратовской трассе через поселок Селекционный. Люди возмущены, так как образуются огромные пробки, и из-за этого они опаздывают на работу, а дети в школу. К тому же за эти дни на этом участике дороги произошло несколько ДТП.