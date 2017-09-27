Сегодня, 27 сентября, прошло собрание родителей детей из русскоязычных школ Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 сентября, инициативная группа родителей провела пресс-конференцию, на которой они рассказали, что они намерены добиться отмены учебников по русскому языку для 5 и 7 классов с обновленной программой. Со слов одной из родителей Гульшат АБУЛКАТАЕВОЙ, ее ребенок учится в СОШ №7 в 5 классе. - Четыре года наших детей в начальной школе учили русскому языку. Говорили, как правильно общаться, учили правила. А что сейчас? В первом же разделе в задании представлен диалог, в котором ребенка учат словам "завис", "проспичить", "френд" и таких слов в учебнике полно. Мы, родители, не хотим, чтобы наши дети учили такой русский язык. Где в учебнике задания на синтаксис, морфологию и прочие нужные правила? - возмущается Гульшат АБУЛКАТАЕВА. Родители также обратились к филологам, русоведам и психологу, чтобы те дали отзывы по данным учебникам. Все эти отзывы родители вместе с подписями приложили к письму, которое отправили президенту Казахстана. - В своем письме мы просим Нурсултана НАЗАРБАЕВА наложить мораторий на учебники для 5 и 7 классов по русскому языку с обновленной программой. А то время, пока не издадут новые учебники, обучение пусть ведется по учебникам, изданным в прошлые годы, - заявил родитель Александр СОМОВ. Со слов родителей, они собрали пресс-конференцию с целью, чтобы их письмо дошло до адресата. Между тем, раннее соавтор учебника по русскому языку за пятый класс под издательством НИШ Оксана Опря прокомментировала скандал. По ее словам, работать с интернетом на уроках русского языка - вполне нормально. Школьники должны уметь сравнивать информацию. А такие задания: «Прочитайте письмо школьников и его обсуждение на форуме» легко объяснить. - Дело в том, что в русском языке существует пять стилей речи. Художественный, официально-деловой, публицистический, разговорный и научный. Дети в пятом классе должны различать эти стили речи, и вот чтобы ученики разговорный стиль речи не употребляли в других стилях, для этого учитель дает им такие примеры, - объяснила Оксана ОПРЯ. Учебник - это только ресурс, говорят преподаватели. Поэтому учитель вправе оттуда брать материал или же отказаться, заменив его на другой. Фото Медета МЕДРЕСОВА